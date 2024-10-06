الرياض – واس
ضمن إستراتيجيتها الرامية لأن تكون شريكًا ممكّنًا للأجيال، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تدشين عددٍ من الخدمات الجديدة والمبتكرة تزامنًا مع إطلاق هويتها البصرية الجديدة.
وكشفت “التأمينات الاجتماعية” عن منصة البيانات المفتوحة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي توفر تجربة سلسة للاقتصاديين والباحثين وأصحاب الأعمال وعموم المواطنين لاستعراض البيانات المفتوحة للتأمينات الاجتماعية والإحصاءات المتعلقة بها بطريقة تصويرية تفاعلية مدعومة بالرسوم والصور البيانية، تسهل على المستخدم فهم واقع وإحصاءات المشتركين والمستفيدين والمنشآت في المملكة.
وستعمل المنصة وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة مبتكرة ومتقدمة، لتساعد المختصين ومختلف المستخدمين في إنجاز أعمالهم واتخاذ القرارات وإجراء الأبحاث وفق معلومات دقيقة وموثوقة، مما يعزز كفاءة التخطيط الإستراتيجي في مختلف القطاعات.
حيث توفر المنصة مزايا عديدة تتيح للمستخدمين تحديد مناطق المملكة للحصول على البيانات الخاصة بها، كما توفر المنصة خدمة “المساعد الافتراضي”، التفاعلي والذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومصمم خصيصاً لتحليل البيانات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالبيانات المفتوحة، مع تدعيم الإجابات بالرسوم البيانية ليسهل فهمها، بالإضافة إلى إمكانية تنزيل البيانات بصيغ مختلفة أو مشاركتها.
وضمن اهتمامها بالمشتركين وبيئات العمل أطلقت التأمينات الاجتماعية خدماتها الجديدة لـ”التوظيف”، التي تعد حلقة وصل بين الباحثين عن عمل المسجلين في نظام “ساند” وأصحاب الأعمال، حيث تتيح للباحثين عن العمل رفع سيرهم الذاتية وعرض خبراتهم من خلال موقع وتطبيق التأمينات الاجتماعية، ليتمكن أصحاب الأعمال من الاستفادة من خدماتهم وتوظيفهم، كما أتاحت التأمينات الاجتماعية خدمة “حاسبة الراتب المقترح” لإبقاء أصحاب المنشآت على اطلاعٍ دائم بالمستجدات في سوق العمل، حيث تمّكن هذه الخدمة صاحب العمل من معرفة نطاق الرواتب من خلال رسوم بيانية توفر له بيانات حول معدل الرواتب لدى الجهات المنافسة والعاملة في نفس القطاع.
ولتحسين تجربة المستخدم، أطلقت التأمينات الاجتماعية تطبيق GOSI الشامل “Super App”، الذي يقدم تجربة سلسة وموحدة للمستخدمين من المشتركين والمتقاعدين وأصحاب العمل، حيث يتيح التطبيق الجديد التبديل بسهولة بين حسابات الأفراد والأعمال، والوصول إلى جميع الخدمات وإنجازها بشكل فوري.
كما أطلقت التأمينات الاجتماعية حزمة متكاملة من الخدمات الأخرى، وأجرت مجموعة من التحسينات الموسعة التي تجسد رؤيتها في التحديث والابتكار، منها تطوير بوابة المدفوعات الرقمية وإتاحة 5 خيارات للسداد للمنشآت، مما يضمن تجربة سداد سلسلة وآمنة، إضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال من إضافة عروضهم بشكل مباشر للمستفيدين من برنامج “تقدير”.
يشار إلى أن إطلاق هذه الخدمات المبتكرة، بالتزامن مع تدشين الهوية الجديدة للتأمينات الاجتماعية، جاءت جزءًا من عملية التطوير الشاملة التي أطلقتها المؤسسة، بهدف الارتقاء بمنظومة أعمالها ولإكمال مسيرة التطور الرقمي التي تشهدها المؤسسة في جميع خدماتها وبرامجها، ولترسيخ مكانتها جهة رائدة في مجال التأمين الاجتماعي تقدم حلولًا وخدمات تأمينية مبتكرة وشاملة.