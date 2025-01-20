الرياض 19 رجب 1446 هـ الموافق 19 يناير 2025 م واس
اطلع وفد من جامعة كولورادو للتعدين على أبرز المشروعات البحثية لكرسي عبدالله الرشيد لأبحاث علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة الملك سعود.
وقدم المشرف على الكرسي الدكتور فهد الشهري، تعريفًا للوفد الزائر اليوم بالأنشطة العلمية للكرسي في مجالات علوم الأرض ومجال التعدين باستخدام التقنيات الحديثة مثل بيانات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لا سيما أن القطاع من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أهم منجزات الكرسي البحثية وأبرز الأبحاث التي نشرت في مجال التعدين.
واتفق الجانبان على البدء بالتعاون في مشروعات بحثية في مجال التعدين باستخدام التقنيات الحديثة، والتنسيق على إقامة ورش عمل بمشاركة متخصصين من جامعة كولورادو للتعدين؛ لتطوير الكوادر الوطنية من طلاب وباحثين ومهتمين من ذوي الاختصاص، إضافة إلى التفاهم والتنسيق وتبادل المعرفة بين منسوبي الكرسي وجامعة كولورادو.
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