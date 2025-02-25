القدس 24 فبراير 2025 (شينخوا) كشف باحثون إسرائيليون عن اختلافات رئيسة في كيفية معالجة الدماغ البشري والذكاء الاصطناعي للنصوص الطويلة، حسبما قال المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا (التخنيون) في بيان له يوم الإثنين.
وقال التخنيون إن الدراسة المنشورة في مجلة ((نيتشر كومينيكشنز)) وجدت أنه في حين أن نماذج الذكاء الاصطناعي تحلل جميع الكلمات في النص في وقت واحد، إلا أن الدماغ البشري يولد “ملخصات” ديناميكية أثناء القراءة.
وأضاف المعهد أن هذه “الملخصات” تساعد الدماغ على التنبؤ بالمعلومات القادمة وتفسيرها، وتعمل بمثابة “خزان معرفي” لإدارة كميات كبيرة من النصوص بكفاءة.
وأشار المعهد إلى أن التجارب التي قارنت فحوصات دماغ المشاركين خلال الاستماع إلى القصص مع تنبؤات الذكاء الاصطناعي كشفت أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية تكافح مع النصوص الطويلة.
ولمعالجة هذا الأمر، طور الباحثون نظاما جديدا بالذكاء اصطناعي يحاكي عملية التلخيص للدماغ، مما أدى إلى تحسين القدرة بشكل كبير على التنبؤ بنشاط الدماغ أثناء معالجة اللغة.
وقال البيان إن النتائج عمقت فهمنا للإدراك البشري ويمكن أن توجه تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تقدما ومستوحاة من الدماغ لمهام مثل ترجمة اللغة وتوليد النصوص.