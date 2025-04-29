ناننينغ 29 أبريل 2025 (شينخوا) أبحرت السفينة “دا تسوي يون” حاملة 120 وحدة لتخزين الطاقة من منطقة ميناء تشينتشو الجمركية المتكاملة بجنوبي الصين إلى ميناء الدمام بالسعودية يوم الأحد الماضي.
أفادت سلطات منطقة ميناء تشينتشو الجمركية المتكاملة في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، أن هذه الدفعة من وحدات تخزين الطاقة أنتجتها قاعدة “بي واي دي” لبطاريات الليثيوم في مدينة ناننينغ حاضرة منطقة قوانغشي. وستصدر الشركة 2364 وحدة من وحدات تخزين الطاقة إلى الشرق الأوسط، بقيمة إجمالية تبلغ 9.46 مليار يوان تقريبا (حوالي 1.31 مليار دولار أمريكي).
وأضافت السلطات أن كل وحدة تزن 45.55 طن ومن المقرر شحنها عبر رحلات متعددة. ويسجل ذلك رقما قياسيا لأثقل حاوية منفردة وأكبر دفعة من وحدات تخزين الطاقة يتم تصديرها من ميناء خليج بيبو.
يمتلك ميناء خليج بيبو، الذي يشمل ميناء تشينتشو وميناء فانغتشنغقانغ وميناء بيهاي، حوالي 80 خطا ملاحيا لشحن الحاويات، ويغطي جميع الموانئ المحلية الرئيسية وتلك الموجودة في جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا. وتصل هذه الخطوط إلى أكثر من 200 ميناء في أكثر من 100 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.
في السنوات الأخيرة، مع تعميق التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، أطلق ميناء خليج بيبو إمكانات تنموية جديدة، مما ساعده على دخول قائمة أكبر عشرة موانئ في الصين من حيث حجم مناولة البضائع في عام 2024.
حقق ميناء خليج بيبو منذ بداية هذا العام اختراقات جديدة في نقل سيارات الطاقة الجديدة وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية. وأبحرت سفينة الدحرجة الصينية “تشانغ فا لونغ”، حاملة على متنها 1500 سيارة من ميناء خليج بيبو إلى ميناء جبل علي في دبي، إيذانا بنجاح الرحلة الأولى على أول خط شحن لسفن الدحرجة الذي أطلقه ميناء خليج بيبو.
وقال دينغ جيان هوا، المسؤول في قسم الشؤون البحرية في منطقة ميناء تشينتشو الجمركية المتكاملة إنهم أجروا فحوصا دقيقة للوثائق المتعلقة بهذه الدفعة من وحدات تخزين الطاقة، مستعينين بالوسائل المعلوماتية لتعزيز متابعة أوضاع سلامة السفن وضمان سلامة النقل.