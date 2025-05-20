رشاد الخير-الرياض
أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية موافقته على مضاعفة حصة الدعم المالي التي يقدمها الاتحاد، إلى اتحاد الغرف العربية لتعزيز قدراته على تنفيذ برامجه ومبادراته الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
ويأتي هذا القرار امتداداً لدور اتحاد الغرف السعودية في دعم القطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وانطلاقاً من مسؤولياته حيث يشغل “الاتحاد” مقعد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف العربية كما يعد الداعم الأكبر مالياً للاتحاد وسوف تشغل المملكة العربية السعودية مقعد الرئاسة بالدورة القادمة
ويجسد هذا القرار نهج المملكة في دعم المؤسسات الاقتصادية العربية، تأكيداً لدورها الفاعل في تنمية العمل الاقتصادي العربي المشترك، فيما يعكس موقع اتحاد الغرف السعودية في اتحاد الغرف العربية ثقة قطاع الأعمال العربي وقناعته بالدور الريادي لحكومة المملكة وقطاع الأعمال السعودي في دفع مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية العربية.
يشار إلى أن اتحاد الغرف السعودية واتحاد الغرف العربية يعملان على عدة فعاليات وبرامج مشتركة لدعم الأسواق العربية ورفع حجم التجارة البينية، وفتح أسواق ثالثة عبر شراكات بين أصحاب الأعمال من الدول العربية.
ويمثل اتحاد الغرف العربية مظلة مهمة للقطاع الخاص العربي، ويشكل دور المملكة القيادي في هذه المنظمة أهمية كبيرة باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة والدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين.
وكان مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية قد قرر في دورته (135) المنعقدة بقطر، اختيار رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي نائبًا أول لرئيس الاتحاد.
الجدير بالذكر أن اتحاد الغرف العربية أنشئ عام 1951 ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية ويهدف إلى دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك وبحث فرص الاستثمار المتاحة والعمل على وجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية.