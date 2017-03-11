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التعليقات 1
أحمد
19/03/2017 في 1:54 م[3]
رابط التعليق
كلام جميل في الغالب
لكن ما دليلك على قولك أن :
(الموسيقى كما هو معلوم من المسائل الفقهية الاجتهادية التي اختلف حولها كبار الأئمة لاختلافهم -رحمهم الله- حول ثبوت ودلالة ما ورد فيها من نصوص شرعية)
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التعليقات 1
أحمد
19/03/2017 في 1:54 م[3] رابط التعليق
كلام جميل في الغالب
لكن ما دليلك على قولك أن :
(الموسيقى كما هو معلوم من المسائل الفقهية الاجتهادية التي اختلف حولها كبار الأئمة لاختلافهم -رحمهم الله- حول ثبوت ودلالة ما ورد فيها من نصوص شرعية)
(0)
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