الوكاد – متابعة
بدأت وزارة الصحة أمس الاثنين في متابعة الحجاج لمدة سبعة أيام فترة العزل المنزلي عن طريق أساور إلكترونية وذلك وفقاً للبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها خلال موسم حج هذا العام. وكانت وزارة الصحة قد عممت قبل موسم الحج الأساور الإلكترونية على الحجاج للتأكد من عدم مغادرتهم للحجر المنزلي ومتابعتهم يومياً عن طريق الهاتف والزيارات المنزلية وذلك لمدة 7 أيام قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة و7 أيام بعد انتهاء تأديتهم لمناسك الحج. وكان قد غادر ضيوف الرحمن مكة المكرمة عقب إجرائهم فحوصات طبية، فيما أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك، وسط منظومة خدمات متكاملة أُنجِزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. وأكد الدكتور السديس أن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله – عز وجل – ثم بتعاون منسوبي رئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات الصحية والأمنية التي سخّرت بدورها إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله ورعاهم- الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.