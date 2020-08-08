مهند الحارثي = الطائف
اعتمدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار تأسيس مركز “انكي” للفنون الأدائية ، ويأتي اعتماد المركز ليكون مؤسسة ثقافية غير ربحية تعنى بكل ما يخص الفنون الأدائية والبصرية من خلال العمل في ضوء أهداف متسقة.
ويهدف “المركز” إلى أن يكون محطة للتغيير في ممارسة الفنون وتلقيها عن طريق تدريب العاملين في الحقول الأدائية والبصرية على الممارسات الادارية والفنية المتقدمة وخلق شراكة حقيقية بين العاملين بالإضافة إلى تنظيم وتهيئة الورش المتخصصة في الحقول المرتبطة.
من جانبها أكدت مسؤولة الإعلام بالمركز الأستاذة نوف نبيل أن “المركز” يسعى الى خلق قاعدة بحثية تعنى بالفنون الأدائية والبصرية في البحرين وربطها بالعالم وربط الواقع البحريني مع المراكز الابداعية للفنون الأدائية والبصرية بالممارسات المماثلة عالميا من أجل التدريب وتبادل الخبرات معتمدا على عدد من الوسائل من ضمنها تأسيس شبكة محلية عالمية للفنون الأدائية واقامة المراكز البحثية والتدريبية التي تعمل على ترجمة ونشر الأبحاث المتخصصة وكذلك العمل على تنظيم المهرجانات الخاصة لتعميق مفاهيم الاطلاع والمشاركة مع دول العالم.
وأوضحت “نوف نبيل” أن المركز سيرسخ حضوره من خلال مشاريع رئيسية تمثل محاور مهمة في مشاريعه أولها مهرجان انكي – طريق الحرير للفنون الأدائية والذي يركز على تجارب دول طريق الحرير المسرحية بشرق آسيا وما جاورها في أقصى الشرق، بالإضافة إلى مبادرة انكي للتدريب ومبادرة عبد الله السعداوي للدراسات والبحوث وهو مركز بحثي خاص بالدراسات والأبحاث في الفنون الأدائية والبصرية والأرشفة والتوثيق ومهرجان المنامة السينمائي.
يذكر أن “المركز” أعلن عن تشكيل مجلس الإدارة مؤخراً حيث تم انتخاب الفنان خالد الرويعي رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً لمهرجان انكي – طريق الحرير للفنون الأدائية ، والأستاذ حسين الرفاعي نائبا للرئيس ورئيس مبادرة انكي للتدريب ، والأستاذ باسل حسين أميناً ماليا ، والأستاذ حسين العريبي رئيسا لمهرجان المنامة السينمائي والأستاذة سعاد عوض الله أميناً للسر في المجلس.