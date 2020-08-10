عكف فريق من الباحثين في الولايات المتحدة على تطوير برامج كومبيوتر يمكنها تصميم برامج كومبيوتر أخرى بنفسها دون تدخل من البشر حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وذكر الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا أن الباحث جاستين جوتشليش مدير قسم أبحاث البرمجيات في شركة إنتل الأميركية للإلكترونيات أعلن عن تطوير منظومة جديدة للذكاء الصناعي يمكنها تصميم أكواد البرمجة الخاصة بها، وأطلق فريق الدراسة على هذه المنظومة اسم «إم آي إس آي إم».
ويقول جوتشليش إن «الهدف النهائي الذي تنشده إنتل من هذه المبادرة هو إدخال الديمقراطية على صناعة البرمجيات، بمعنى أنه عندما يستكمل هذا المشروع، سيكون بمقدور أي شخص أن يصنع برنامج كومبيوتر خاصا به، بمجرد أن يعبر عن طبيعة البرنامج الذي يرغب في تصميمه لبرنامج آخر متخصص في البرمجة».
وأكد جوتشليش أن «برنامج إم آي إس آي إم يعتبر خطوة قوية في هذا الاتجاه».
ويقول فريق الدراسة إن المنظومة الجديدة تقوم بتحليل أكواد البرامج المتاحة حاليا من أجل «فهمها» ومعرفة الغرض منها، ثم تحاول استنباط أكواد مماثلة أو البحث عن أكواد أخرى يمكنها أداء المهمة المطلوبة.
وتستطيع المنظومة تقديم اقتراحات بشأن الأكواد الفعالة لتنفيذ المهام المطلوبة.
ويتضمن فريق الدراسة باحثين من شركة إنتل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا. ورغم أن المنظومة الجديدة ليست الأولى من نوعها، فإن فريق الدراسة يؤكد أنها أدق 40 مرة عن أقرب منافسيها.
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