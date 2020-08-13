وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.أعلنت إيفانكا ترمب أمس (الثلاثاء)، عن تخصيص مبلغ 122 مليون دولار في شكل برامج جديدة وشراكات من أجل مبادرة التنمية والازدهار العالمية للمرأة، وهو برنامج لتمكين المرأة تترأسه ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومساعدته،وقالت ترمب إن المبادرة، التي تهدف إلى تمكين المرأة من خلال التنمية الاقتصادية، قدمت مساعدات لـ12 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها في فبراير (شباط) من عام 2019.
وتهدف الآن إلى مساعدة 50 مليون امرأة في البلدان النامية لتحسين وضعهن الاقتصادي بحلول عام 2025.
وأضافت ترمب: «هذا العام، استثمر صندوق الحوافز التابع لمبادرة التنمية والازدهار العالمية للمرأة بالفعل مبلغ 34 مليون دولار في 16 نشاطاً جديداً في 43 دولة».
والبرنامج هو شراكة مع الشركات الأميركية مثل «وول مارت»، و«وي كونيكت» و«ماستركارد».
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