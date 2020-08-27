الرياض 26 أغسطس 2020 (شينخوا)
كرم مركز البحوث والتواصل المعرفي بمقر المركز عبدالله بن علي الوادعي، وهيثم محمود السيد من منسوبي وحدة دراسات الصين والشرق الأقصى، بعد فوزهما بجائزة التواصل الثقافي التي نظمتها سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الرياض بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس العلاقات بين السعودية والصين.
وحضر حفل التكريم الذي نظم يوم أمس (الثلاثاء) السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ مع وفد من دبلوماسيي السفارة وموظفيها، والملحق الثقافي السعودي السابق بسفارة السعودية في الصين الدكتور صالح الصقري، ورئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد، وعدد من الباحثين والعاملين بالمركز.
وألقى السفير تشن وي تشينغ كلمة هنّأ فيها الفائزين، لحصولهما على جائزة مقاطع الفيديو القصيرة المخصصة لمحتوى تضامن الشعبين السعودي والصيني في ظل أزمة جائحة “كوفيد-19”.
وقال السفير الصيني إن العلاقات بين البلدين مبنية على الثقة والتواصل الشعبي والثقافي والتعاون والتفاهم على مبدأ المنفعة المتبادلة، واليوم أشكر هذه المبادرة من المركز لتكريم الفائزَين بهذه الجائزة، وأشكر الدكتور صالح الصقري الذي أسهم في التهيئة لمشروع تدريس اللغة الصينية في السعودية.
بعد ذلك ألقى الدكتور صالح الصقري كلمة ثمن فيها جهود المركز وتبنيه طلاب الدراسات الصينية وغيرها، مؤكداً أنها بداية جديدة في تاريخ العلاقات المعرفية بين البلدين، وسيكون لأبناء المملكة دور كبير في هذا المجال، وما يبذله المركز من جهود سوف يثمر عن نتائج طيبة.