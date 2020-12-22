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اقتصاد > القطاع الخاص قد يتمكن في وقت قريب من الاستثمار في شركات الجيش المصري
22/12/2020   11:32 ص

القطاع الخاص قد يتمكن في وقت قريب من الاستثمار في شركات الجيش المصري

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ب ب سي – القاهرة

أعلنت الحكومة المصرية نيتها عرض عدد من الشركات المملوكة لوزارة الدفاع للاستثمار للقطاع الخاص، في خطوة هي الأولى من نوعها في التاريخ المصري.

وقال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،أيمن سليمان، إن الصندوق يدرس بيع ثلاث شركات تابعة لوزارة الدفاع لمستثمري القطاع الخاص، وهو ما جاء في أعقاب الإعلان عن طرح اثنتين من الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية؛ هما صافي للمياه المعبأة، والوطنية للبترول.

وأضاف سليمان أن “الخطة الأولية تشمل بيع حصص تصل إلى 100% فى عشر شركات تابعة للجهاز المملوك لوزارة الدفاع خلال عام 2021”.

القطاع الخاص قد يتمكن في وقت قريب من الاستثمار في شركات الجيش المصري

اقتصاد
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