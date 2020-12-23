علنت الصين الثلاثاء أنها نفذت أول رحلة لصاروخ “لونغ مارش 8” “المسيرة الطويلة 8” في خطوة أولى لإستراتيجية تهدف إلى تطوير أول قاذف صواريخ قابل لإعادة الاستخدام.
ومن شأن إعادة الاستخدام أن تقلل تكلفة عمليات الإطلاق وبالتالي تجعلها أكثر قابلية للاستمرار من الناحية التجارية.
ودرجت شركة “سبايس إكس” الأميركية الخاصة على اللجوء إلى إعادة الاستخدام من خلال صاروخها “فالكون 9”.
وأوضحت وكالة الفضاء الصينية أن “لونغ مارش 8” أقلع في الساعة 12,37 “04,37 بتوقيت غرينتش” من مركز وينتشانغ للإطلاق في جزيرة هاينان “جنوب” ووضع خمسة أقمار اصطناعية في المدار المحدد سلفاً.
وأكدت في بيان أن “الاختبار تكلل بالنجاح”، مشددة على أن هذا الصاروخ “يسدّ فراغاً” في تشكيلة قاذفات “لونغ مارش”.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الصاروخ يستطيع نقل حمولات لا تقل عن 4,5 أطنان في مدار متزامن مع الشمس.
ويعتَبَر هذا الصاروخ تنافسياً في مجال عمليات الإطلاق التجارية نظراً إلى أن تجميعه ممكنا بسرعة نسبياً، وفقاً للخبراء.
وقال المحلل المستقل لموقع “غوتيكونوتس” المتخصص في برنامج الفضاء الصيني إن |صاروخ لونغش مارش الذي تم إطلاقه اليوم غير قابل لإعادة الاستخدام”. لكنه أوضح أن “العمل جارٍ على تصميم نسخة قابلة لإعادة الاستخدام ستكون جاهزة في غضون سنوات قليلة، وستكون مشابهة لصاروخ سبايس إكس فالكون 9 الذي يملكه إيلون ماسك”.