أعلنت شركات سعودية كبرى، أمس، عن تدشين أعمال حاسوب يمكنه معالجة أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية في العالم، ويعد من بين أكبر الحواسيب قدرة على المعالجة.
وأفصحت شركة «أرامكو السعودية» و«مجموعة الاتصالات السعودية» (STC)، أمس، عن إطلاق حاسوب جديد فائق السرعة يحمل اسم «الدمام 7»، يعد من بين أقوى عشرة حواسيب في العالم، ويتيح فرصاً جديدة في مجال التنقيب والتطوير، ويعزز قدرات اتخاذ القرار في مجال التنقيب والاستثمار.
وبحسب بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، يعد إطلاق الحاسوب خطوة متقدمة ضمن استراتيجية التحول الرقمي في «أرامكو السعودية» التي تضم مجموعة تقنيات متطورة تسهم في إعادة تشكيل العمليات الرئيسية، وتعزيز الكفاءة، وتمكين ريادة الشركة في مجال علوم الأرض.
وأضاف البيان أنه جرى تطوير الحاسوب في وادي الظهران للتقنية (شرق المملكة)، بالشراكة مع شركة «سوليوشنز» (solutions) التابعة لـ«مجموعة الاتصالات السعودية»، وشركة «كراي» التابعة لشركة «هيولت باكارد إنتربرايز»، حيث تم تزويد «الدمام 7» بقدرة حوسبية فائقة الأداء، تبلغ 55.4 بيتافلوب، تتيح له معالجة أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية في العالم وتصويرها.
وسيسهم الحاسوب الذي حمل اسم «الدمام 7»، تيمناً بأول بئر نفطية مكتشفة في المملكة، في تجاوز أساليب التنقيب والإنتاج التقليدية، من خلال استخدام أحدث التقنيات، وخوارزميات المحاكاة والتعلُّم العميق المتقدمة، حيث يمكن للحاسوب الفائق التعامل مع نماذج أرضية ثلاثية الأبعاد أكثر تفصيلاً، مما يحسن قدرة الشركة على اكتشاف النفط والغاز واستخراجهما، وفي الوقت ذاته الحد من المخاطر المرتبطة بالتنقيب والتطوير، فضلاً عن تعزيز عملية اتخاذ القرار في مجال التنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية، وتوجيه الاستثمارات المستقبلية في الإنتاج وتخصيص الموارد.
وأوضح رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، عبر البيان، أن الحاسوب فائق السرعة الذي يستمد اسمه من أول بئر نفطية تم اكتشافها بالمملكة في عام 1938 يعد الأكثر قوة على مستوى الشرق الأوسط، ومن بين الأبرز عالمياً، مضيفاً أنه تم تصميمه لتلبية المتطلبات الخاصة لـ«أرامكو السعودية»، إذ يربط تاريخ الشركة والمملكة في التنقيب بالحاضر المزدهر في قطاع الطاقة الذي يعتمد الاستثمار في مجال التقنية أساساً لبلوغ المستقبل والريادة فيه.
وقال الناصر: «يساعدنا حاسوب (الدمام 7) العملاق في استراتيجيتنا طويلة المدى في مجال الاكتشاف والاستخلاص في قطاع التنقيب والإنتاج، فالبيانات الهائلة التي جمعناها على مدى أكثر من 80 سنة يمكن للحاسوب الجديد اختصار وقت المعالجة لها من عدة أيام إلى ساعات فقط».
واستطرد: «ستسهم التقنية في تحقيق اكتشافات جديدة، وتعزيز كفاءة الاستخلاص، وفي الوقت ذاته الحد من التكاليف. كما سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلي على كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات».
ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «STC»، ناصر الناصر، إلى أن تدشين مركز بيانات الحاسوب الفائق في «أرامكو السعودية» سيؤدي لفتح آفاق جديدة في مجال التنقيب، وسيكون له أثر كبير على رقمنة البيانات والجودة، وهذا يتوافق مع خطط التحول الرقمي على مستوى البلاد في المستقبل، منوهاً بفخر المجموعة بالعمل مع الكفاءات المحلية لتأسيس مركز «الدمام 7».