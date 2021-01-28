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اقتصاد > إنشاء مجال جوي موحد لدول الخليج العربية
28/01/2021   9:39 ص

إنشاء مجال جوي موحد لدول الخليج العربية

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وفقا لبيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عقد فريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول المجلس اجتماعه الرابع، أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في المجلس.
وتمت مناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالدراسة، ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق الجزئي للدراسة وصولاً للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران وغيرها من المواضيع، حيث سيتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها.

إنشاء مجال جوي موحد لدول الخليج العربية

اقتصاد
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