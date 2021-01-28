منح السفير الفرنسي بالقاهرة الممثلة التونسية هند صبري والمنتج المصري محمد حفظي الأربعاء، وسام الفنون والآداب الفرنسي خلال حفل لتكريمهما.

وقالت السفارة في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إن سفير فرنسا في مصر “ستيفان روماتيه قدّم وسامي الآداب والفنون برتبة ضابط إلى هند صبري وبرتبة فارس إلى محمد حفظي”.

وقدمت صبري العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وبرز ظهورها بشكل خاص على الساحة الفنية المصرية عندما اختارتها المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عام 2001 لتكون بطلة فيلمها “مذكرات مراهقة” بعد دورها في الفيلم التونسي-الفرنسي “صمت القصور”.

ومن أبرز أعمالها فيلم “عمارة يعقوبيان” عن رواية الكاتب المصري علاء الأسواني والذي انتج باشتراك مصري-فرنسي، وفيلم “أحلى الأوقات” وفيلم “الجزيرة”.

نالت العديد من الجوائز وشاركت في لجان تحكيم مهرجانات أفلام إقليمية ودولية وكانت قد حصلت على وسام الآداب والفنون الفرنسي برتبة فارس عام 2014 وتعتبر ناشطة في مجال حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها.

وحفظي منتج وسيناريست مصري ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شارك في كتابة سيناريو وإنتاج ما يقرب من ثلاثين 30 فيلماً وفاز بأكثر من 80 جائزة دولية ورشح فيلم “يوم الدين” الذي أنتجه عام 2018 لجائزة “السعفة الذهبية” بمهرجان كان.