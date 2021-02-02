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أخبار > تفعيل «توكلنا» لا يشترط وجود حساب موثق في «أبشر»
02/02/2021   9:47 ص

تفعيل «توكلنا» لا يشترط وجود حساب موثق في «أبشر»

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قالت وزارة الصحة أنه نظرا لما تواجهه كافة الإدارات من ضغط مراجعين لتفعيل “أبشر” بسبب حاجة الناس لتطبيق “توكلنا”، لايشترط لتفعيل تطبيق “توكلنا” أن يكون للشخص حساب موثق في “أبشر” وإنما يمكن لأي شخص لديه حساب “أبشر” توثيق جوال من يعرف لتطبيق “توكلنا”، وذلك بالدخول لحسابه في أبشر واختيار “خدماتي” ثم الخدمات العامة، ثم تعريف رقم الجوال لتطبيق “توكلنا”.

تفعيل «توكلنا» لا يشترط وجود حساب موثق في «أبشر»

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