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أخبار > مجلس الوزراء السعودي: القضية الفلسطينة في مقدمة أولويات المملكة
03/02/2021   9:34 ص

مجلس الوزراء السعودي: القضية الفلسطينة في مقدمة أولويات المملكة

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جدد مجلس الوزراء السعودي امس (الثلاثاء)، ما أكدته المملكة في كلمتها لمجلس الأمن الدولي حول القضية القضية الفلسطينية، من حيث التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة.
وشدد المجلس خلال جلسته – عبر الاتصال المرئي – برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية, بأنها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002.

مجلس الوزراء السعودي: القضية الفلسطينة في مقدمة أولويات المملكة

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