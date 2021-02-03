افتتح الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمس، الدورة العشرين لـ«الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة» الذي تتضمن نقاشاته ثلاثة محاور.
1- سبل تحسين وتطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر الخدمات والمرافق المقدمة في منظومة الحج والعمرة والزيارة، وتفعيل دور الأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي يشارك فيها ضيوف الرحمن ومنها الرحلات والتسوق، والفعاليات التوعوية والترفيهية.
ويناقش المحور الثاني الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لزيادة الناتج المحلي مع ترشيد الاستهلاك، ودراسة الحد من التلوث ودعم أفكار الطاقة النظيفة، في حين يركز المحور الثالث على زيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق.
وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن «الملتقى يأتي ضمن سلسلة ملتقيات علمية دأب معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى على إقامتها سنوياً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لجميع الباحثين والمختصين في مجالات الحج والعمرة والزيارة للالتقاء وتبادل الخبرات وعرض ما لديهم من أبحاث ودراسات تخدم تطوير منظومة الحج والعمرة سعياً إلى راحة وسلامة ضيوف الرحمن».
وأضاف آل الشيخ، في الجلسة الافتتاحية، أن «المعهد أنجز إحدى أهم المنصات التدريبية الإلكترونية لتطوير الكوادر، كما يقدم المعهد سنوياً مشروع قياس الرضا عن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالتعاون مع نخبة من الجامعات السعودية»، لافتاً إلى أنه «على مدار 40 عاماً قدم المعهد سجلاً تاريخياً أفرز بنكاً من المعلومات يحفل بالدراسات والوثائق والخرائط، والمخطوطات التاريخية عن الحج والعمرة للأماكن المقدسة».
ويبلغ عدد الأوراق العلمية المقدمة في الملتقى، وفقاً لوزير التعليم، أكثر من 100 ورقة علمية جرى اختيارها بدقة تتناول محاور الإدارة والاقتصاد في الحج والعمرة، والتوعية والإعلام، والبيئة والصحة، وتقنية المعلومات وتطبيقاتها والعمران والتطبيقات الهندسية وجهود الجهات الحكومية وخبراتها في الحج، فيما بلغ عدد الجهات المشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.
وسيسهم الملتقى الذي تنظمه جامعة أم القرى، ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عبر منصة افتراضية، في دعم قرارات تحسين خدمة ضيوف الرحمن.
وتخلل جلسة اليوم الأول، طرح الباحث في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور فاضل عثمان، مقترح مشروع «مركبات ذاتية القيادة بسعة عالية للطواف والسعي لكبار السن والعجزة»، موضحاً أن «الحافز في هذا المشروع أن رؤية المملكة تسعى إلى استضافة المزيد من المعتمرين والحجاج، ولا بد من إيجاد بدائل والتوسع في المشاريع. غير أن المطاف والمسعى ما زال محدوداً بنحو 100 ألف لذلك هذه العربات ستوفر الوقت وزيادة السعة».
من جهتها، قالت وكيلة الرئيس العام للشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورة فاطمة الرشود في ورقة «الرؤية الطموح للخدمات المقدمة للنساء والأطفال في المسجد الحرام» إنه «تلاحظ كثرة النساء في المسجد الحرام ولا غرابة في ذلك، مما يستوجب النظر وحسن التخطيط مع هذه الزيادة المضطردة لرفع الطاقة الاستيعابية في المصليات النسائية، وتطوير الخدمات»، موضحة أنه «لوحظ خلال السنوات الأربع الماضية، باستثناء عام الجائحة، تزايد أعداد النساء القادمات لأداء مناسك الحج إذ بلغت نسبتهن قرابة 52.5 في المائة من الخارج، بينما بلغت نسبة الإناث من الداخل والخارج 44.4 في المائة… كما أن عددهن ارتفع في العمرة بنسبة 7 في المائة بحسب التقرير الإحصائي لوزارة الحج والعمرة».
وتستكمل اليوم جلسات الملتقى بجلسة وزارية رئيسية ستركز على قصة نجاح السعودية في التعامل مع جائحة «كورونا» وأثرها في رحلة الحج والعمرة. وسيطرح خلال 15 جلسة على مدار يومين نحو 38 موضوعاً حول تحسين تجربة الحاج والمعتمر والزائر، تتضمن أوراقاً علمية ومقترحات بحثية تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة وتهدف لتيسير المناسك وتطويع الخدمات الذكية لضيوف الرحمن.
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