أكدت وسائل إعلام أميركية، اليوم (الجمعة)، أن تقرير الولايات المتحدة بشأن مقتل السعودي جمال خاشقجي لم يستند إلى أي أدلة.
وذكر مراسل شبكة «سي إن إن» لشؤون الأمن القومي، أن التقرير «لم يتضمن أي دليل ملموس، ووضع وفق تقييم استخباراتي، وليس وفق أدلة».
وقالت مراسلة قناة «سي بي إس» الأميركية، إن التقرير «يتضمن تكهنات دون معلومات أو دلائل».
وأفاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عقب صدور التقرير، بأن «الولايات المتحدة ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية».
كان الرئيس الأميركي جو بايدن، جدد خلال اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية.
وأكد الملك سلمان والرئيس بايدن، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.