أوضحت اوزارة الصحة السعودية أنها بدأت التطعيم باللقاح المضاد لـ«كورونا» داخل السيارة في 4 مدن، هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها.
وجددت «الصحة» الدعوة إلى التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، مؤكدة أنه آمن وفعال.
ونفى المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي صحة ما يتداول عن إضعاف المناعة لدى من تلقى اللقاح ليكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.
وأفاد العبد العالي خلال مؤتمر صحافي بأن المدة الزمنية بين الجرعتين جاءت وفق أبحاث علمية، مضيفاً: «الدراسات حول أخذ لقاحين من نوعين مختلفين ما زالت مستمرة»