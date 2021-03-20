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علوم واختراعات > اليوم السبت إطلاق قمرين صناعيين سعوديين
20/03/2021   10:45 ص

اليوم السبت إطلاق قمرين صناعيين سعوديين

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اعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، عن إطلاق قمرين صناعيين سعوديين البوم السبت.

وقال الأمير سلطان بن سلمان «ُنهنئ أنفسنا بإطلاق قمرين صناعيين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود، صباح يوم غد مصنّعة بأيدٍ سعودية».

وأعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن إطلاق قمرها السابع عشر صباح يوم غد (السبت) من كازاخستان، باسم (شاهين سات)، المخصص للتصوير الفضائي وتتبع السفن البحرية، والقمر الصناعي التعليمي (CubeSat).

يذكر أن جامعة الملك سعود أول جامعة سعودية تُطلق قمراً صناعياً مكعباً CubeSat بحجم 10*10*10 سم، ووزن 1 كيلوغرام، ولديها محطة أرضية يمكنها التواصل مع الأقمار الصناعية الصغيرة والكبيرة ومحطة الفضاء الدولية.

اليوم السبت إطلاق قمرين صناعيين سعوديين

علوم واختراعات
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