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ثقافة وفنون > استبدال المخالفات المرورية البسيطة برسائل تحذيرية في ابو ظبي
22/03/2021   9:47 ص

استبدال المخالفات المرورية البسيطة برسائل تحذيرية في ابو ظبي

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أعلنت شرطة أبوظبي اليوم الأحد عن بدء تنفيذ مبادرة لاستبدال المخالفات المرورية البسيطة برسالة تحذيرية للسائقين، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للسعادة والذي يصادف 20 مارس سنوياً.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في أبوظبي أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية، والتي اعتبرت السعادة والإيجابية ثقافة مجتمع نبني عليها الأجيال، وأنها الهدف الأسمى للحكومة من أجل حياة أفضل وأسعد للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد حرص الحميري شرطة أبوظبي على رفع مستوى السعادة مع الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق، وحث السائقين على التحلي بالإيجابية والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية والداخلية.

استبدال المخالفات المرورية البسيطة برسائل تحذيرية في ابو ظبي

ثقافة وفنون
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