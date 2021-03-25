شهدت البدائل النباتية للحوم ومنتجات الألبان انتشاراً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية في محاولة لتعويض النباتيين عن الأطعمة التي يمتنعون عن تناولها.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن هناك شركات ناشئة تتطلع إلى استخدام التخمير لإنتاج منتجات نباتية مطابقة بيولوجياً للمنتجات الغذائية الحقيقية قد نراها قريباً في المتاجر.
وأوضحت أن هذه المنتجات بالإضافة إلى أنها تسعد النباتيين فقد يكون لها فوائد بيئية، فوفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن اللحوم والألبان مسؤولة عن نحو 14.5 في المائة من انبعاثات الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتابعت أنه من المعتاد أن يتوقف النباتيون عن تناول بعض الأطعمة. لكن الشيء غير المعتاد هو أن تقدم شركة عسلاً مطابقاً للنوع الطبيعي، ويتم إنتاجه من دون أي نحل على الإطلاق.
ونقلت عن داركو مانديتش المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مليبيو المنتجة لهذا النوع من العسل قوله إن شركته تعمل على محاكاة ما يفعله النحل لإنتاج العسل الطبيعي.
وتابع أن النحل ينتج العسل بجمع حبوب اللقاح والرحيق من الأزهار ثم يحولها إلى الفركتوز والجلوكوز المكون للعسل ونحن نقوم في المختبر، باستخدام كائنات حية دقيقة تقوم بتكوين اللبنات الأولية للعسل مثل النحل».
وتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في نهاية هذا العام حيث إن شركته لديها خطابات نوايا من 15 شركة في الولايات المتحدة.
ولفتت «بي بي سي» إلى أن هناك شركات أخرى تقوم بتصنيع منتجات بنفس الطريقة مثل بياض البيض والحليب.
ففي لندن تقوم شركة بيتري داري تعمل على تصنيع الحليب والجبن من خلال تخمير الخميرة بالطريقة التي تستخدم بها الخميرة لتخمير البيرة لكنهم يقوموا بتعديل الخميرة بحيث تنتج ما يريدون إنتاجه بدلاً من البيرة»، بحسب جيفان ناجاراجاه، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
وكذلك لفتت «بي بي سي» إلى أن شركة مقرها سان فرانسيسكو تدعى كالا فوودز تستخدم تقنيات مماثلة لإنتاج بياض البيض وأنها تأمل في أن تصبح أكبر منتج له في العالم بحلول عام 2028.