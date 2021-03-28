عبد الله دواري – الطائف
أقامت فنون الطائف بالتعاون مع فرقة مسرح الطائف احتفالاً فنياً احتفاءً باليوم العالمي للمسرح بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والفنانين بمحافظة الطائف بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية وذلك في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون، وقد بدأت فعاليات الاحتفال الذي أخرجه الفنان بدر الغامدي وقدمه الفنان عبدالرحمن المالكي بكلمة مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف الأستاذ فيصل الخديدي تلاها كلمة اليوم العالمي للمسرح التي كتبتها الفنانة ايلين ميلين وترجمتها حصة الفلاسي من مركز الهيئة الدولية للمسرح وألقاها الفنان عبدالاله السحيمي .
و كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي والفنان احمد الاحمري والفنان فهد ردة، عدد من الفنانين الذين بذلوا خلال العام الحالي والأعوام السابقة جهوداً بارزة في إثراء الحراك المسرحي السعودي والخليجي والعربي وهم «مساعد الزهراني ، إحدى ابرو ، عبدالله دواري ، مطر السواط »
وتحدث “الدواري” عن تكريمه حيث قال ان التكريم هو تقدير للفنان على جهوده المبذوله وفرقة مسرح الطائف وجمعية الثقافة والفنون اعتادت على تقدير ودعم الفنانين والفنانات في كل المجالات ووجه شكره لجميع افراد فرقة مسرح الطائف وجمعية الثقافة والفنون ، واختتم ما قاله بأن المسرح هو الحياة متمنياً ان تعود ايام المسرح الملاح ، ويعود الاشتغال بالمسرح في المملكة لوجود مواهب شابة سعودية مثلت المملكة في مهرجانات خليجية وعربية ودولية واثبتت كفائتها العالية .
وتم خلال الحفل تدشين قناة فرقة مسرح الطائف على ‘اليوتيوب’ واختتم الحفل بعرض مسرحية يا ورد من يشتريك من تأليف فهد ردة وإخراج عبدالعزيز الحارثي وتمثيل صقر القرني وإضاءة عبدالله دواري ، مساعد إضاءة نواف فيصل ، عرض مرئي عدنان الخمري ، صوتيات مطر السواط .
يذكر أن هذا العرض هو أحد عروض مشروع الفنان احمد الاحمري لإعداد المخرجين .