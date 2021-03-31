الجزائر 30 مارس 2021 (شينخوا)
وقعت الجزائر والصين اليوم (الثلاثاء) على مذكرة تفاهم لاستغلال أكبر منجم للحديد في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” وائتلاف شركات صينية من أجل استغلال منجم الحديد بغار جبيلات (ولاية تندوف)، في أقصى جنوب غرب البلاد.
وتمت مراسم التوقيع بمقر وزارة الطاقة والمناجم بالعاصمة الجزائر بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب والمستشار التجارى الصيني بالجزائر تشاو دونغ ليانغ.
وتنص مذكرة التفاهم المبرمة مع الائتلاف الصيني المشكل من شركات “سي دابليو اي” “ام سي سي” و”هايداي سولار” القيام بالدراسات والأعمال التي سيجريها الطرفان بهدف إطلاق مشروع تطوير رواسب خام الحديد في غار جبيلات.
وكان محمد عرقاب أعلن في يناير الماضي أنه سيتم إطلاق هذا المشروع الضخم خلال الشهر الجاري، والهدف هو إنتاج 12 مليون طن سنويا من الحديد.
وأشار إلى أن الجزائر تخطط للتخلي عن استيراد الحديد بداية من 2025، وهو ما سيسمح لها باقتصاد ملياري دولار سنويا.
وحقول مناجم الحديد في غار جبيلات تحتوي على نسبة معتبرة من الحديد (أكثر من 50 بالمائة) وهي سهلة الاستغلال لأنها توجد في فضاء مفتوح مع احتياطات تقدر بـ 3.5 مليار طن.
وتتوزع معادن غار جبيلات على ثلاثة مواقع وهي غار الغرب وغار الوسط وغار الشرق وهو ما يمثل مساحة إجمالية قدرها 40 ألف هكتار.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا في يناير الماضي إلى الإسراع في استغلال منجم غار جبيلات.
وفي العام 2015، أعلنت الحكومة الجزائرية عن اعتزامها استغلال منجم غار جبيلات بقيمة تتراوح بين 15 و 20 مليار دولار.
ويقع غار جبيلات على بعد 130 كلم جنوب شرق مدينة تندوف وكان اكتشف العام 1952.