عمان فيي 31 مارس 2021 :منال العمري
تحت شعار “آمن و موثوق” أعلنت مبادرة جدارا للعمل الاجتماعي عن اتهاء المرحلة الثانية من أول محرك بحثي أردني باللغة العربية بتكنولوجيا ذكية، تحت اسم “نشامى”، وتم إطلاقه تجريبيا في ديسمبر من العام 2020
وفي هذه المناسبة , قال سعادة السفير فرج العمري سفير النوايا الحسنة ومؤسس مبادرة جدارا ورئيس مجموعة عمل محرك نشامى ” تأتي المرحلة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه محرك البحث نشامى بعد الاطلاق التجريبي في ديسمبر من العام 2020 , مما أطانا دفعة قوية للتخطيط والتجهيز للمرحلة الثانية وقد اشتملت المرحلة الثانية على العديد من الاضافات والتحديثات التي تحقق الفائدة للمواطن الأردني ”
وأضاف أن “محرك البحث ” نشامى ” هو مشروع غير ربحي يأتي ليكون نواة مشروع معرفي نهضوي أردني يقدم المعرفة والمعلومة، ولاختيار المواقع الموثوقة واختيار اللائق منها ويراعي القيم والأعراف السائدة”.
المرحلة الثانية ” نشامى”
هذا وأشار العمري الى الاضافات الجديدة بالمحرك والتي تشمل تقديم خيارات الترجمة من اللغة العربية وبالعكس الى أكثر من 120 لغة حول العالم , اضافة الى خدمات الخرائط العالمية والأقمار الصناعية و حالة الطرق والاتجاهات الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية والتي تتوفر باللغة العربية .
الجديدر بالذكر ان المحرك البحثي الأردني الجديد للمستخدم إجابات أقل بـ100 مرة من محركات البحث المعروفة، من خلال تكنولوجيا معرفية مبنية على قواعد بيانات للمواقع المعتمدة والموثوقة
وسيقوم ” نشامى” بإطلاق سلسلة من المواقع الخاصة به تحت اشراف مباشر من رئيس مبادرة جدارا ، ليسهم في بناء المعرفة، لا أن يكون مجرد “مصفاة” للمواقع العالمية، كما سيقدم المزيد من الخدمات والتي تسهم بشكل كبير بتقديم وتطوير المعرفة .
يمكن للمتصفحين الاطلاع على المحرك عبر الرابط www.nshama.me