تُوّجت المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء العراقي الزائر مصطفى الكاظمي، بالتوقيع على 5 اتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة، بينها تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار إسهاماً من السعودية في دعم الاستثمار في العراق.
وصدر ليلاً بيان مشترك أشار إلى أن محادثات ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي تناولت آفاق التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهمهما على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشاد الجانبان بنتائج اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي، كما أعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين. كذلك أكد الجانبان حرصهما على التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها بين البلدين. كما أكدا استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب؛ واتفقا على المضي بدعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابي.
واتفق الجانبان على تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـثلاثة مليارات دولار إسهاماً من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق، والتعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك بلس)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية. وكشف سفير السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري لقناتي «العربية» و«الحدث»، أن هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق، وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة.
وقد صحب ولي العهد رئيس وزراء العراق في جولة على بلدة الدرعية