أكد الديوان الملكي السعودي،امس (السبت)، وقوف المملكة مع الأردن ومساندتها الكاملة لقرارات الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لحفظ أمن بلاده.
ونوّه الديوان الملكي في بيان، بما يربط السعودية مع الأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوّة والعقيدة والمصير الواحد، وتاريخهما المشترك، مشدداً على أن «أمنهما كلٌّ لا يتجزأ».
وأضاف البيان أن السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن، ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما، سائلين الله أن يديم على الأردن أمنها واستقرارها في ظل قيادة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين.
جاء هذا بعدما اعلن السلطات في عمان عن حملة اعتقالات طالت شخيصات اردنية حفاظا على امن الاردن