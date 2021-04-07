يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بجائزة الاعتدال للعام 1441هـ -2020م، وذلك بجامعة الملك عبدالعزيز.
وأكد نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن الجائزة تدعم جهود المملكة في تعزيز الاعتدال الذي يعزز مفاهيم الحفاظ على القيم الإسلامية المعتدلة وتسليط الضوء على الأفكار الدخيلة والمتطرفة.
وجاء إعلان تتويج الجبير نظير إبرازه الاعتدال السعودي في مهامه الخارجية الدولية على مدى أعوام، مستندا إلى مبدأ الاعتدال في كل مجمع ومحفل، مصارعا الحجج بالمنطق والسياسة والاعتدال الفكري، كما أظهر الصورة الحقيقية لمواقف المملكة العربية السعودية، وصدق نواياها إزاء القضايا المرتبطة بالعدالة والإسلام وحقوق الإنسان.
وعين عادل الجبير في ديسمبر 2018م وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، ليتفرغ لإدارة الأعمال السياسية والدبلوماسية وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية، سعيا للتطوير وتنامي الحضور الدولي.
يذكر أن جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، ونظريته التي عنوانها (لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة، والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي)
وتحظى هذه الجائزة بمكانة متميزة عبر تركيزها على محور الاعتدال وكونها حافزا مهما للإبداع في مجال مكافحة التطرف بكل أشكاله على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
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