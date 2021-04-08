نقلت وكالة «رويترز»، عبر مصادر داخلية في المجلس التشريعي الأميركي (الكونغرس)، أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس، أمس (الأربعاء)، باعتزامها استئناف المساعدات للفلسطينيين بتقديم 150 مليون دولار عبر منظمة «أونروا»، و75 مليوناً كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية.
وقالت المصادر إن الإدارة أبلغت مكاتب الكونغرس، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، بالإعلان، وفحواه أن واشنطن ستستأنف أيضاً المساعدة الأمنية للفلسطينيين، في الوقت الذي ازدادت فيه الأقاويل والشائعات بوجود حالة عدم توافق بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب عدم تلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً من الرئيس جو بايدن حتى الآن.
ورغم المحادثات المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على الأصعدة كافة وفي أكثر من مرة، فإن مكالمة رسمية من إدارة الرئيس بايدن مع الجانب الفلسطيني لم تحصل حتى الآن، خلافاً لما تؤكده الإدارة في لعب دور الوسيط بين طرفي الصراع، ومحاولة دعم السلام بينهما.
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