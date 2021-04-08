اعلنت الحكومة المغربية،، أن قرار حظر التنقل الليلي يأتي في سياق «تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين»، وأخذاً بعين الاعتبار «الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان»، وفي إطار الحرص على «أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى».
وتشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يومياً من الساعة الثامنة ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً، باستثناء الحالات الخاصة والإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقاً.