أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن انطلاق الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو (أيار) المقبل، تحت شعار «لخيالك»، الذي سيستمر 11 يوماً في مركز إكسبو الشارقة.
وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن «المهرجان يستعد هذا العام لتقديم مجموعة متكاملة من الفعاليات الثقافية والفنية والمعرفية لزوّاره الصغار، يقودها نخبة من المتخصصين من مختلف أنحاء العالم، بما يهدف إلى إثراء ذائقتهم، ويعزز مخزونهم بالكثير من المعارف والخبرات الجديدة التي نحرص على أن تكون منطلقاً للإبداع والابتكار».
من جانبها، أوضحت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن «المهرجان اختار هذه العام شعار (لخيالك) لنغرس في الأجيال الجديدة أهمية الخيال في استكشاف عالم جديد يتجاوز الواقع، ويحفز على الابتكار والتجريب والبحث والتعلم، فكل الأفكار والاختراعات والإبداعات العظيمة كان وراءها مساحة واسعة للتخيل وتحويل الأفكار والتصورات إلى واقع جديد».
وينطلق المهرجان هذا العام متخذاً كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان حماية المشاركين والزوار من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد – 19)، حيث وضعت إدارة المهرجان خطة متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات مع تعقيم يومي لجميع قاعات وردهات المهرجان، إلى جانب توفير ماسحات حرارية ومعقمات للأيدي، والتأكيد على الالتزام بارتداء الأقنعة وترك مسافة أمان.
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