نشرت “صحيفة الشعب اليومية أونلاين” الصينية، اليوم (الثلاثاء)، قصة عائلة كبرى في شينجيانغ تتكون من 19 فرداً من 6 قوميات مختلفة.
وحسب الصحيفة، تعتبر أنيبا أليماهونغ البالغة من العمر 81 عامًا من الويغور بمحافظة تشينغ خه بشينجيانغ، موضع حسد الجميع؛ فهي تعيش أربعة أجيال في نفس المنزل، إذ تتكون أسرتها من 6 مجموعات عرقية وأكثر من 200 شخص. فقد سارع الأولاد والأحفاد إلى اصطحابها لمنزلهم لفترة من الوقت باذلين قصارى جهدهم لبرها.
ووفق الصحيفة، اتضح أن أنيبا وزوجها تبنيا معًا 10 أيتام من مجموعات عرقية مختلفة، هان وهوي وويغور وكازاك بالإضافة إلى أصهار وزوجات التتار؛ والأوزبك، حيث تتكون الأسرة بأكملها من 6 مجموعات عرقية؛ من خلال تبني ثلاثة أيتام من الجيران عام 1963 إلى زواج جميع الأولاد في عام 1994، وقد استغرق الأمر 32 عامًا.
وعندما سٌئلت أنيبا عن المجموعة العرقية التي ينتمي إليها الأولاد، قالت “لا يوجد تمييز في العرق بعائلتي، جميعهم أولادي ونحن عائلة واحدة”.