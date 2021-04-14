علوم واختراعات > اشارات مرورية للابل في الصين والابل تحترمها وتجذب السياح
14/04/2021   10:31 ص

اشارات مرورية للابل في الصين والابل تحترمها وتجذب السياح

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نشرت “صحيفة الشعب اليومية أونلاين” الصينية، اليوم (الإثنين)، أن البلاد دشنت أول إشارة مرورية حصرية للإبل في العالم.
وحسب الصحيفة، فقد ظهرت إشارة المرور مع عناصر الإبل بجبل مينغشا في دونهوانغ قانسو الصينية مؤخرا.
وفي هذا الاطار، قالت الصحيفة، “ان الإبل تتوقف عند الإشارة الحمراء، وتقطع الطريق عند الإشارة الخضراء”، وان هذا الإعداد الخلاّق، حسب قولها، لإشارة المرور لا يحسن المرور وتسهيله فحسب، بل يخلق أيضًا عنصرا جديدا من العناصر السياحية في المنطقة؛ حيث يمكن للسياح اكتشاف كيفية احترام الإبل لقوانين السير.

اشارات مرورية للابل في الصين والابل تحترمها وتجذب السياح

علوم واختراعات
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