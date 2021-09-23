وفقا لصحيفة مكة فان وزارة التعليم تستعد لتطبيق الدراسة الدولية لطلبة الصف الخامس الابتدائي . هنا التفاصيل
بهدف بناء عمليات تطوير الخطط الدراسية وفق أسس علمية ومعايير عالمية، وتحسين نتائج طالب وطالبات المملكة في االختبارات الدولية، وقياس مستويات الطلبة ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة، تستعد وزارة التعليم لتطبيق الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم »PIRLS »خالل العام الدراسي الحالي، وذلك دعما للسياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستنفذ الوزارة تطبيق االختبار الدولي PIRLS على طلبة الصف الخامس االبتدائي خالل الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر المقبل؛ بهدف قياس مستويات الفهم القرائي للطالب والطالبات، ومقارنة النتائج بمستوى األداء العالمي بين الدول المشاركة في االختبارات التي تشرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA.)
الطلبة الصف الخامس االبتدائي | صحيفة مكة PIRLS التعليم« تستعد لتطبيق الدراسة الدولية» AM 01:9, 21/23/9
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وتشارك المملكة في هذا االختبار للدورة الثالثة من االختبارات على التوالي بعد دورتي عام 2011 و2016 ،التي كانت تطبق على طلبة الصف الرابع االبتدائي، وستطبق لهذا العام الدراسي على طلبة الصف الخامس بسبب الجائحة، مع االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية المعتمدة أثناء أداء االختبار في المدارس.
وتأتي جهود وزارة التعليم في االهتمام بالتقويم الخارجي عبر المشاركة في االختبار الدولي PIRLS؛ كأحد أهم األدوات المرجعية التي تساعد على التقييم والمراجعة والتطوير، وقياس أداء الطلبة وفق معايير اإلنجاز الدولية، وإعداد المعلمين وتدريبهم وتمهينهم في طرق التدريس وإعداد اختبارات قياس الأداء وإجرائها، وكذلك مراجعة وتطوير المناهج، واالستفادة من خبرات وتجارب الدول التي حققت نتائج متقدمة في هذه االختبارات.
وتبذل التعليم جهودا كبيرة في تعزيز مشاركة الطالب والطالبات في االختبارات الدولية وتحسين نتائجهم ورفع مستوى نواتج التعلم، وذلك بالشراكة الفاعلة والمثمرة مع األسر وأولياء األمور، الذين يقومون بدور بارز وملموس في تحفيز أبنائهم على المشاركة واإلجادة في االختبارات الدولية التي تسهم في تغيير ثقافة المجتمع ليكون األداء فيها منسجما مع الطموح، ومستجيبا مع اإلمكانات والدعم المقدم من الوزارة، باإلضافة إلى الدور المهم والحيوي للمعلمين والمعلمات في تدريب الطلبة على طبيعة هذه االختبارات وكيفية أدائها، عبر تطبيق نماذج من االختبارات الدولية كجزء من اليوم الدراسي.
التعليم تسعى لتحسين أداء الطلبة في االختبارات الدولية، من خالل:
العمل على مواءمة المناهج مع متطلبات هذه االختبارات بشكل تدريجي.
التركيز على التطبيقات واألنشطة التي تستهدف مهارات التفكير العليا.
إعادة توزيع الخطط الدراسية.
التطوير المهني للمعلمين عبر تقديم حقائب تدريبية وتحديثها باستمرار.
وضع مؤشرات ومستهدفات على مستوى المدارس والمكاتب
تعزيز دور عمليات اإلشراف التربوي في دعم المعلمين