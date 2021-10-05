وفقا لصحيفة اليوم السعودية قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، م. أمين الناصر، إنه لا يمكن االعتماد فقط على قطاع النفط إذ يتم التركيز على
انبعاثات أقل، مشيرا إلى أن أرامكو تبذل قصار جهدها لتقليل انبعاثات ثاني أكسد الكربون ولكن السوق بحاجة إلى التطوير
أول لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات أخرى جاء ذلك خالل الجلسة الحوارية بمشاركة اليكس شيندالر رئيس
شركة إنيرجي إنتليجينس، في منتدى إنيرجي إنتليجينس 2021 . الذي يعقد خالل الفترة من 4 وحتى 7 من أكتوبر
أضاف أن فلسفة أرامكو تعتد على توفير زيت غاز أنظف على المدى الطويل، فيما يتم العمل على تطويره على المدى الطويل، باإلضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الوصول إلى 24 مليون برميل يومًيا من الطلب على النفط في عام 2050 بموجب أحد سيناريوهات
.غير ممكن إذ ما زلنا نتوقع نمو الطلب على النفط IEA
وأكد أن األمر سيستغرق حتى عام 2027 لشركة أرامكو لزيادة طاقتها من 12 مليون برميل يومًيا إلى 13 مليون برميل يومًيا، وذلك لن يحدث .بين عشية وضحاها، الفتا إلى أن هناك طلًبا جي ًدا على النفط حالًيا
.وتوقع أن سيبلغ الطلب على النفط 99 مليون برميل يوميا بنهاية العام وأكثر من 100 مليون برميل يوميا العام المقبل
ويستكشف المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة، حيث يبدأ العالم في الخروج من جائحة فيروس كورونا. وأدى الوباء إلى تسريع تحول المجتمع نحو مزيج أنظف وأكثر تنوًعا من الطاقة، سواء كان ذلك للنفط والغاز مع انبعاثات كربونية أقل، أو الطاقات المتجددة، أو المزيد من الخيارات المتطورة بما في ذلك الهيدروجين. في الوقت نفسه، أظهر التحدي العالمي المتمثل في معالجة تغير المناخ الحاجة إلى ضمان أن .يكون انتقال الطاقة فعاال ومنصًفا، لتعزيز االنتعاش االقتصادي العالمي. سيتم إجراء جلسات المنتدى عبر الفيديو كونفرنس