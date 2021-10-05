الرياض 2 أكتوبر 2021 (شينخوا) تشارك أوساط النشر الصينية بأكثر من 500 عنوان في معرض الرياض الدولي للكتاب.
وتأتي مشاركة مؤسسات النشر الصينية عبر دار إنتركونتنتال للنشر، حيث تم اختيار دفعة من روائع الكتب، بما في ذلك الطبعات الإنجليزية والعربية من الكتب التي تقدم إلى المجتمع الدولي أفكارا واستراتيجيات الصين في حكم البلاد، بالإضافة إلى ذلك أحدث كتب منشورة في السنة الجارية والتي تفسر الحلم والطرق والنماذج والتجارب الصينية المعاصرة.
وقد تم تخطيط وإعداد منطقة المعرض للكتب الصينية بصورة جاذبة لنشر الثقافة الصينية التقليدية وتجسيد تطور صناعة النشر المعاصرة في الصين، ونتائج العمل الجاد للشعب الصيني المعاصر لتحقيق الحلم الصيني ونهضة الأمة الصينية.
وتشمل المشاركة إصدارات بلغات أجنبية من الأدب الصيني والعلوم الاجتماعية والثقافة التقليدية والأطفال وتعلم اللغة الصينية، بما في ذلك “مشروع تبادل الترجمة والنشر للكلاسيكيات الصينية والعربية”، و”مشروع تبادل الترجمة والنشر بين الصين والسعودية للكلاسيكيات والأعمال الحديثة والمعاصرة” وغيره من الكتب المترجمة والمنشورة بين الصين والدول العربية.
كما تشمل الإصدارات سلسلة “جمال الصين”، و”روائع الأدب الصيني المعاصر” (الطبعة العربية)، وسلسلة “قصص من الكلاسيكيات الصينية”، و”الروايات الأربع المشهورة”، و”حلم الصين”، وسلسلة “نحن وأنتم”، وسلسلة “أجمل القصائد القديمة”، وسلسلة “المدن الصينية” ومنتجات ثقافية وإبداعية، لإتاحة نافذة على الكتب الصينية بشكل شامل.
ويخطط كل من دار انتركونتنتال للنشر ومركز البحوث والتواصل المعرفي السعودي بشكل مشترك لعقد مؤتمر إشهار لثمار الترجمة المتبادلة بين الصين والدول العربية، منها “لاوتسي”، و”منغشيوس”، و”الحوار”، و”الجغرافيا الصينية”، و”القانون الصيني”، بحضور الكتاب والمترجمين وعلماء العلوم الصينية السعوديين والمسؤولين المعنيين في السفارة الصينية.
وافتتح المعرض أبوابه للجمهور يوم أمس (الجمعة) والذي ينظم تحت شعار “وجهة جديدة، فصل جديد”، والذي تحضر فيه العراق كضيف شرف لأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة، وسط مشاركة أكثر من 1000 دار نشر قادمة من 30 دولة، توزعت على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع.
ويستمر المعرض الذي ينظم من قبل وزارة الثقافة السعودية في استقبال الجمهور حتى يوم 10 أكتوبر الجاري ، مقدماً برنامجا ثقافيا حافلا يتضمن ورش عمل، وجلساتٍ حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسياتٍ شعرية وفنية، وعروض ومسرحياتٍ عالمية تقدم على ثلاثة مسارح خارجية، إضافة إلى عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة.