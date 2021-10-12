الرياض 10 أكتوبر 2021 (شينخوا) شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 الذي أقيم في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري اهتماما بارزا من القراء والمهتمين بشتى القطاعات، وشاركت دار نشر إنتركونتنتال الصينية نيابة عن أوساط النشر الصينية في المعرض بالتعاون مع مركز البحوث والتواصل المعرفي (السعودية) وهي المرة الأولي من نوعها خصوصا منذ اندلاع جائحة كوفيد- 19.
وخصص مركز البحوث والتواصل المعرفي الذي طالما يعمل على تطوير التبادل الإنساني بين السعودية والصين قسماً خاصاً في جناحه لدار إنتركونتنتال، تعرض فيه مؤلفات وكتب صينية وخاصة السلسلة البدائية للكتب المنشورة من قبل الجانبين في إطار “مشروع تبادل الترجمة والنشر للأعمال الكلاسيكية والحديثة للسعودية والصين”، مثال ذلك ((العصفورية)) و((جغرافيا الصين)) وغيرها من الكتب المميزة، حيث جذبت العديد من القراء السعوديين للشراء والقراءة، كما نالت استحسانا واسع النطاق.
وأشار سفير الصين لدى الرياض تشن وي تشينغ بعد زيارته للجناح إلى أنه سعيد برؤية أعداد متزايدة من الترجمات الصينية العربية للكتب في معرض الرياض الدولي للكتاب، آملا في أن تكون التبادلات الثقافية بين البلدين أوثق وأكثر قربا.
كما نشرت مجلة ((اليمامة)) السعودية تقريرا خاصا عن أهم الأعمال للجانبين ونموذج التبادل والتعاون بينهما.
وأكد كل من مركز البحوث والتواصل المعرفي ودار نشر إنتركونتنتال على رغبتهما في مواصلة الجهود لتعزيز التبادل الحضاري والتعلم المتبادل بين البلدين بشكل فعال، ذلك من أجل تأصيل التواصل بين الشعبين السعودي والصيني بواسطة الترجمات والمنشورات المفيدة.
والجدير بالذكر أنه تم التوقيع على مذكرة “مشروع تبادل الترجمة والنشر للأعمال الكلاسيكية والحديثة للسعودية والصين” من قبل البلدين أثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للصين في سبتمبر 2016، وسيواصل كل من مركز البحوث والتواصل المعرفي من الجانب السعودي وأوساط النشر الصينية على رأسها دار إنتركونتنتال جهودهما لتنفيذ المشروع بشكل مشترك.