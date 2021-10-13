وقّعت السعودية وروسيا، في موسكو، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين فيما يتعلق بالمجال العدلي والقضائي.
من جانبه، أثنى وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، على ما لمسوه في موسكو من اهتمام وحرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات العدلية الدولية مع الدول الصديقة، بما يمكّن من الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، وفق الأطر التي تضمنتها مذكرة التفاهم.وتضمّنت مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في المجالات العدلية، والزيارات المتبادلة؛ وإجراء الدراسات الشاملة حول أنشطة الأجهزة العدلية في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم الندوات والمحاضرات ودراسة القضايا وغيرها.
وشملت جوانب التعاون في المذكرة أيضاً مجالات التدريب وتطوير الكوادر العدلية وإعداد برامج تعليمية متخصصة بين الجانبين بما يحقق الإثراء المعرفي.