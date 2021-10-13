ثقافة وفنون > االكويت تسمح للنسائ الالتحاق بالجيش
13/10/2021   9:10 ص

االكويت تسمح للنسائ الالتحاق بالجيش

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قال الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه على تويتر إن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح «أصدر اليوم (الثلاثاء) قراراً بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة».
وأكد وزير الدفاع الكويتي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية «آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل».
وأوضح أن قراره «يأتي انطلاقا من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي (…) وبغية تمكين المواطنات الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية».
وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن ثقته التامة «بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش

االكويت تسمح للنسائ الالتحاق بالجيش

ثقافة وفنون
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