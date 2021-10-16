ب ب سي
حذفت شركة “ابل” تطبيقا للقرآن، يحظى بشعبية واسعة في أنحاء العالم، من الصين، وذلك بعد طلب من مسؤولين.
وتطبيق “القرآن المجيد” متاح في أنحاء العالم عبر متجر ابل للتطبيقات، ويحظى بنحو 150 ألف مراجعة من مستخدمين. ويستخدم ملايين الأشخاص هذا التطبيق.
وحسبما ورد لبي بي سي، فقد أُلغي التطبيق لمزاعم باحتوائه على نصوص غير مشروعة.
ولم تستجب الحكومة الصينية لطلبات من بي بي سي بالتعليق على الموضوع.ورُصد حذف التطبيق لأول مرة من قبل موقع Apple Censorship المعني بشؤون الرقابة والذي يتابع التطبيقات في متجر ابل في أنحاء العالم.