تنظم الجمعية السعودية للاستعاضة السنية مؤتمرها لعام 2021 خلال الفترة 28-30 اكتوبر الجاري تحت عنوان ” فن وجمال التركيبات السنية “
يعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية الاستعاضة السنية الامريكية ، بمشاركة متحدثين محليين واقليميين ودوليين ، لتسليط الضوء على احدث التطورات والابتكارات في مجال التعويضات السنية وتجميل وزراعة الاسنان ، وللفك والاسنان من خلال برنامج علمي ومعرض الكتروني بساعات معتمدة من هيئة التخصيصات الصحية
وحسب الاستاذ الدكتور منصور عسيري رئيس الجمعية السعودية فقد تم توجيه الدعوة لجميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام لصناعة طب الاسنان