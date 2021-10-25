الرياض: 24 أكتوبر 2021 – مهاب الاعور
برعاية كريمة من نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أطلقت إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم النسخة الثانية من تطبيق مرشدك الزراعي، عقب إدخالها تطويرات جذرية على التطبيق بما يضمن تقديم أرقى الخدمات الزراعية الذكية والمتقدمة لجميع المزارعين في مختلف أنحاء المملكة.
وفي هذه المناسبة، كشف المهندس حسين مبارك العبد القادر، نائب مدير إدارة الإرشاد الزراعي في الوزارة أن النسخة الجديدة من التطبيق تشمل 11 خدمة إرشادية زراعية ذكية تشمل خدمات التعرف الذكي على الأمراض النباتية ومعالجتها، وتحاليل العينات الزراعية، والمرشد الآلي الذكي، والاطلاع على الأسواق المركزية، وتنبيهات الطقس، فضلاً عن خدمات التعرف على أفضل التجارب العالمية والتفاعل صوتياً ومرئياً مع المرشدين الزراعيين، وتعقب القافلة الإرشادية الزراعية.
وأضاف العبد القادر أن هذا التطور الكبير في التقنيات الزراعية يندرج في إطار خطط الوزارة للتحول الرقمي، واعتماد تقنيات الزراعة الذكية، بما يواكب رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالقطاع الزراعي وتطوير خدماته إلى مستويات عالمية.
وتشمل النسخة الثانية من تطبيق المرشد الزراعي خدمات متطورة ومتقدمة عن النسخة السابقة، حيث تقدم الخدمة الأولى إمكانية التعرف الذكي على أمراض أشجار البن عبر معالجة صور النبات المرسلة والتعرف على المرض، وعرض العلاج المناسب، فيما تختص الخدمة الثانية بالتحاليل الزراعية حيث تمكن المستفيد من حجز مواعيد في المراكز البحثية لجلب العينات النباتية لتحليلها وإضافة نتائج التحليل في التطبيق دون الحاجة لحضور المزارع مرة أخرى، فيما تشمل الخدمة الثالثة، خدمة المرشد الآلي الذكي، والذي يجيب على الاستفسارات ويسهم في توفير الإرشادات، وسد الفجوة بين عدد المزارعين وعدد المرشدين، أما الخدمة الرابعة فهي خدمة الاطلاع على الأسواق المركزية في المملكة، للتعرف على أحدث الأسعار للمنتجات الزراعية والبث الحي المباشر، وتحديد التنبيهات عن تغير أسعار المنتجات المرغوبة. أما الخدمة الخامسة فتشمل الربط الذكي مع المركز الوطني للأرصاد للحصول على تنبيهات الطقس والرسائل الإرشادية للتقلبات الجوية حسب المدينة والمحصول.
وتشمل الخدمة السادسة خاصية الأسئلة عن النباتات والآفات، حيث يتم إرفاق صورة للسؤال فيجيب عنها المرشدون والمزارعون المعتمدون لتصبح مرجعاً لأتمتة هذه العمليات. أما الخدمة السابعة، فهي خدمة إدارة المرشدين الزراعيين، حيث تتابع إدارة الإرشاد الزراعي مستويات أدائهم وتتحكم بالعمليات الإرشادية داخل التطبيق، فيما تمتاز الخدمة الثامنة بالاطلاع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي داخل المملكة وخارجها عبر شرائح مرنة سهلة الاستخدام، وتقوم الخدمة التاسعة على طلب استشارة عبر الصوت والفيديو من المرشدين الزراعيين مع إمكانية استعراض ملفاتهم الشخصية وتقييم أدائهم. أما الخدمة العاشرة، فتشمل خدمة تطوير ملفات المزارعين والمرشدين عبر إضافة التخصصات والمحاصيل وتغيير المنطقة وتحديث إشعارات الطقس ومنتجات الأسواق، وأخيراً تقدم الخدمة الحادية عشر للمستخدم مواعيد القافلة الزراعية الإرشادية ومكوناتها وفعالياتها.
والجدير ذكره، أنه يمكن للمزارعين تحميل التطبيق عبر أجهزة هواتفهم الذكية، أو يمكنهم الدخول إلى الموقع الالكتروني للتطبيق عبر الرابط التالي https://murshadik.saatco.net/irshad/