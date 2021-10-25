نزار العلي ( جدة ) nezar1900@
( ورتل القرآن ) برنامج بفكرة جديدة تتيح للمشاهدين المشاركة من مختلف دول العالم على قناة اقرأ الفضائية لتحفيز المشاهدين على تلاوة القرآن الكريم .
تقوم فكرة برنامج ورتل القرآن على عرض تلاوات قرآنية من مختلف دول العالم يرسلها المشاهدون عبر تطبيق الواتساب ويتم تصحيحها مع القارئ الدكتور مصعب عرفات بالإضافة لتقديم النصائح للمشاهدين حول طرق الحفظ المختلفة لكتاب الله وسرد بعض قصص الصحابة والسلف مع كتاب الله.
يعرض البرنامج على شاشة اقرأ يومي الخميس والجمعة في الحادية عشرة والنصف مساءً ويعاد السبت والاحد في السادسة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة كما ترفع جميع الحلقات على منصة تابع الرقمية.