وصلت إلى الرياض اليوم دولة رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن والوفد المرافق لها للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وكان في استقبال دولتها بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير جمهورية تونس لدى المملكة هشام الفوراتي، ومندوب عن المراسم الملكية.
كمت وصلت ايضا وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لنفس الغرض وهي المرة الاولي لكلا السيديتين في العصر الحديث في كلا البلدين توس وليببا
كما وصل دولة رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش والوفد المرافق له للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر