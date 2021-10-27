رشاد الخير- الرياض
استضاف اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض أمس الأحد 24 أكتوبر الجاري وفداً تجارياً فرنسياً يمثل 18 شركة فرنسية عاملة في المجال الصحي, التقوا مع نظرائهم السعوديين عبر ملتقى نظمه مجلس الاعمال السعودي الفرنسي في مقر الاتحاد.
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في اتحاد الغرف التجارية السعودية الدكتور محمد بن لادن؛ ، بعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وفرنسا, وقال ان الشركات الفرنسية الصحية استعرضت خلال اللقاء عدد من الخدمات والخبرات التي تقدمها, خاصة في معالجة النفايات الطبية وتشغيل أنظمة وتجهيزات المستشفيات, وعبروا عن استعداهم للاستثمار في المملكة خاصة وان الفرص الاستثمارية أصبحت جاذبة بشكل كبير, مع توفر التسهيلات وانفتاح المملكة على العالم, في استقطاب الخبرات التي تعزز من قوة ومتانة السوق السعودي, ودعم للمحتوى المحلي.
من ناحيته كشف نائب رئيس مجلس الاعمال السعودي الفرنسي المهندس فايز العلويط ان حجم استثمارات الشركات الفرنسية في السعودية يتجاوز الــ70 مليار ريال في قطاعات متعددة أبرزها في الطاقة والمياه واعمال التشييد والصحة.
وقال ان وفد الشركات الفرنسية الزائرة جاء متخصصا في القطاع الصحي وهو فرصة مهمة بعد انحسار جائحة كورونا لتبادل الزيارات، ولمسنا حماس كبير من الجانب الفرنسي للدخول بقوه للسوق السعودي، حيث تم عرض الفرص من الجانبين، ونهدف لجذب تلك الاستثمارات وتوطين التقنيات الحديثة.