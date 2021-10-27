حضر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تقام في الرياض، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.وشهد ولي العهد السعودي الجلسة الحوارية الخاصة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التي عقدت خلال المنتدى.
ويشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك مؤسس للمبادرة، وتدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.
وتشتمل المبادرة المنعقدة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول)، عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتجمع مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة تحت عنوان «الاستثمار في الإنسانية»، قادة دول وشركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول