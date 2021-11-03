اقتصاد > العراق يترقب عقوداً للطاقة مع السعودية بمليارات الدولارات
03/11/2021   9:07 ص

العراق يترقب عقوداً للطاقة مع السعودية بمليارات الدولارات

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وفقا لصحيفة الشرق الاوسط قالت جريدة الصباح العراقية الرسمية نقلاً عن وزير النفط إحسان عبد الجبار الاثنين إن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
وأضافت الجريدة أن العراق يتفاوض مع شركة أرامكو السعودية لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية. وقالت كذلك إن العراق يكثف مفاوضاته مع شركة أكوا باور السعودية لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية.
وذكر عبد الجبار أن «وفد التفاوض العراقي أجرى مفاوضات ونقاشات جدية في السعودية مؤخراً مع شركة أكوا باور السعودية لإدخالها في سوق الطاقة العراقية لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية، والتركيز على ترسيخ علاقات طويلة الأمد تسمح للعراق بالاستفادة من المرونة العالية لشركة أكوا باور في تنفيذ مشاريع بتكاليف مخفضة وكفاءة عالية، للحصول على أعلى ما يمكن من الخدمة وبأقل ما يكون من التكلفة».
وأوضح أن «مناقشات مكثفة وإيجابية تجرى منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي بين وزارة النفط وشركة سابك السعودية توصلت لصياغة مذكرة خاصة سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الجلسات المقبلة للمناقشة حول مشاركة الشركة السعودية بحصة للاستثمار في مشروع النبراس لصناعة البتروكيماويات في البصرة بموجب اتفاقية بين وزارة الصناعة العراقية وشركة رويال داتش شل لإقامة مجمع للبتروكيماويات في العراق بطاقة مليون و800 ألف طن سنوياً». وقال: «نأمل أن يكون هناك غطاء قانوني واضح وحماية مشتركة للشركات السعودية والشركات الإماراتية والأجنبية العاملة في البلاد».
وأضاف أن شركة النفط الوطنية العراقية تمكنت من استدراج كبريات شركات الطاقة في العالم والتوقيع معها على اتفاقيات ومنها توتال الفرنسية ومصدر الإماراتية وسكاتك النرويجية بنحو 30 مليار دولار ستوفر عوائد وأرباحًا مضافة للسوق العراقية كما ستوفر آلاف فرص العمل».
وذكر أنه «من الطبيعي وجود اهتمام من الشركات السعودية ببلد كبير مثل العراق، كما ترى السعودية أن خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق مع خطة التنمية الألفية المستدامة لعام 2030 وأطرها المؤسسية في البلدين والمنطقة العربية كدولتين نفطيتين يتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام للأسواق العالمية

العراق يترقب عقوداً للطاقة مع السعودية بمليارات الدولارات

اقتصاد
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