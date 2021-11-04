وافقت هيئة الغذاء والدواء السعودية، على استخدام لقاح «فايزر» للفئات العمرية من 5 – 11 عاماً، بعد أن تقدمت الشركة المصنّعة بطلبها بشأن ذلك.
وجاء قرار موافقة «الهيئة» على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استناداً على البيانات التي قدمتها الشركة، وبينت أنه قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.
وكانت «الغذاء والدواء» وافقت على تسجيل لقاح «فايزر» في السعودية بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن تقدمت الشركة المصنّعة بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.