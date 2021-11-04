علوم واختراعات > السعودية تجيز لقاح «فايزر» للفئة العمرية 5 – 11 عاماً
04/11/2021   9:07 ص

السعودية تجيز لقاح «فايزر» للفئة العمرية 5 – 11 عاماً

+ = -
0 217

وافقت هيئة الغذاء والدواء السعودية،  على استخدام لقاح «فايزر» للفئات العمرية من 5 – 11 عاماً، بعد أن تقدمت الشركة المصنّعة بطلبها بشأن ذلك.

وجاء قرار موافقة «الهيئة» على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استناداً على البيانات التي قدمتها الشركة، وبينت أنه قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وكانت «الغذاء والدواء» وافقت على تسجيل لقاح «فايزر» في السعودية بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن تقدمت الشركة المصنّعة بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

السعودية تجيز لقاح «فايزر» للفئة العمرية 5 – 11 عاماً

علوم واختراعات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1940112.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *